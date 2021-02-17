Путин прокомментировал деятельность иностранных IT-компаний
Президент РФ Владимир Путин во время видеоконференции с главами думских фракций прокомментировали развитие зарубежных IT-компаний. По его словам, их деятельность является вызовом не только для России, но и для других стран.
Он связал деятельность социальных медиа с событиями в Вашингтоне во время утверждения голосов выборщиков в Конгрессе США и заявил, что Россия должна «заранее подумать», как реагировать на влияние социальных сетей.
Говоря о гарантии основных свобод, включая свободу слова, Путин напомнил о «двойных стандартах». Он привел в пример Украину, где накануне власти запретили вещание трем ведущим телеканалам. «И все молчат», – заключил президент России.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,1 млн+13 233 / сут.
Умерли
80 979+459 / сут.
Выздоровели
3,6 млн+17 627 / сут.
- Кабмин одобрил запрет на демонстрацию изображений нацистских преступников
- Путин пообещал, что безработица снизится до докризисного уровня
- «Прихлопнули»: Путин оценил закрытие телеканалов на Украине
- Путин назвал цели противников «Северного потока-2»
- Путин: Россия не допустит ударов по своему суверенитету
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru