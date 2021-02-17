Путин прокомментировал деятельность иностранных IT-компаний

Президент РФ Владимир Путин во время видеоконференции с главами думских фракций прокомментировали развитие зарубежных IT-компаний. По его словам, их деятельность является вызовом не только для России, но и для других стран.

Он связал деятельность социальных медиа с событиями в Вашингтоне во время утверждения голосов выборщиков в Конгрессе США и заявил, что Россия должна «заранее подумать», как реагировать на влияние социальных сетей.

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Говоря о гарантии основных свобод, включая свободу слова, Путин напомнил о «двойных стандартах». Он привел в пример Украину, где накануне власти запретили вещание трем ведущим телеканалам. «И все молчат», – заключил президент России.



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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Социальные СетиТехнологииГосдумаПутин
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