Путин прокомментировал деятельность иностранных IT-компаний

Президент РФ Владимир Путин во время видеоконференции с главами думских фракций прокомментировали развитие зарубежных IT-компаний. По его словам, их деятельность является вызовом не только для России, но и для других стран.

Он связал деятельность социальных медиа с событиями в Вашингтоне во время утверждения голосов выборщиков в Конгрессе США и заявил, что Россия должна «заранее подумать», как реагировать на влияние социальных сетей.