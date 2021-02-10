Twitter не разблокирует аккаунт Трампа даже при повторном избрании президентом

Соцсеть Twitter не вернёт доступ к аккаунту бывшего президента США Дональда Трампа, заявил финансовый директор компании Нед Сегал в эфире телеканала CNBC.

Представитель Twitter отметил, что соцсеть не намерена восстанавливать доступ даже в случае, если Трамп будет в будущем баллотироваться на пост президента или выиграет выборы.

Социальная сеть 9 января бессрочно заблокировала аккаунт экс-президента из-за высокого риска «дальнейшего подстрекательства к насилию», в котором Трампа обвинили после штурма Капитолия его сторонниками. Несколькими днями ранее Twitter удалил ряд публикаций в аккаунте и предупредил Трампа об угрозе блокировки за нарушение правил соцсети.

