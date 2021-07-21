Путин призвал ускорить темпы вакцинации в РФ
Президент России Владимир Путин заявил, что большинство россиян понимают необходимость привиться от коронавируса, сообщает пресс-служба Кремля.
По его словам, гражданам нельзя навязывать вакцинацию - следует объяснять им её важность и убеждать в необходимости прививки.
На совещании с членами правительства российский лидер назвал лето 2021 года очередным испытанием в борьбе с COVID-19 и призвал повысить темпы вакцинации в стране.
«Только так мы сможем поставить заслон эпидемии», - резюмировал Путин.
Ранее президент России заявил, что эпидемиологическая ситуация в мире остаётся сложной, сообщает RT. При этом Владимир Путин отметил, что Россия готова к сотрудничеству с АТЭС по организации массовой иммунизации населения.
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