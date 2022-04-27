Путин призвал парламентариев не давать обещаний, которые не выполняются

Выступая на заседании Совета законодателей в Санкт-Петербурге он отметил, что такой «конкретный обмен мнениями» повышает ответственность перед обществом, в связи с чем нельзя давать обещаний, которые в последствии не выполняются.

«Не должно быть так, что мы с вами сказали что-то в публичную сферу, а потом всё это повисло, люди ждут и ничего не происходит. Ни в коем случае нельзя этого допускать», - заключил российский лидер.

Ранее на Совете законодателей Путин рассказал, что решения по индексации пенсий, зарплат бюджетников и всех пособий будут приняты уже в ближайшее время, сообщают «Невские новости».

