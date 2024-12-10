Путин призвал обратить внимание на проблемы с условиями содержания в тюрьмах

Следует обратить внимание на то, в каких условиях в местах лишения свободы содержатся люди. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

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Во время выступления на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека он указал, что в этом вопросе ещё «очень много проблем».

«Безусловно, будем вместе работать над этим», - подчеркнул глава государства.

Ранее Минюст РФ опубликовал проект приказа, пересматривающий нормы одежды для заключенных и лиц, находящихся в СИЗО, исходя из места их содержания и климатического пояса, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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