Путин призвал обратить внимание на проблемы с условиями содержания в тюрьмах
Следует обратить внимание на то, в каких условиях в местах лишения свободы содержатся люди. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
Во время выступления на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека он указал, что в этом вопросе ещё «очень много проблем».
«Безусловно, будем вместе работать над этим», - подчеркнул глава государства.
Ранее Минюст РФ опубликовал проект приказа, пересматривающий нормы одежды для заключенных и лиц, находящихся в СИЗО, исходя из места их содержания и климатического пояса, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Путин: Минздрав разработает порядок оказания медпомощи бездомным
- Водочного магната Шефлера внесли в список террористов и экстремистов
- Госдума приняла законопроект об отмене запрета «Талибана» в России в первом чтении
- РЖД возобновят пассажирское железнодорожное сообщение с Китаем и КНДР
- Путин заявил о необходимости оказывать помощь бездомным людям
- Путин призвал обратить внимание на проблемы с условиями содержания в тюрьмах
- Салат «Оливье» подорожал на 2,35% в 2024 году
- Глава СПЧ предложил ввести интегральную оценку знаний выпускников школ
- Фадеев: Мигранты должны работать в РФ вахтовым методом
- Transfermarkt обновил рыночную стоимость голкипера Матвея Сафонова
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru