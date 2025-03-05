Путин призвал МВД не снижать иемпы борьбы с коррупцией в РФ
Темп в борьбе с любыми коррупционными проявлениями снижать нельзя. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
Выступая на коллегии МВД России, он отметил, что коррупция мешает развиваться экономике и социальной сфере, а также «негативно влияет на деловую среду и инвестиционный климат».
«Особое внимание следует обратить на пресечение попыток хищения бюджетных средств при выполнении гособоронзаказа и нацпроектов, других наших программ развития», - подчеркнул глава государства.
Ранее Путин заявил о необходимости усиливать работу по борьбе с нелегальной миграцией, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru