Путин призвал МВД не снижать иемпы борьбы с коррупцией в РФ

Темп в борьбе с любыми коррупционными проявлениями снижать нельзя. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

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Выступая на коллегии МВД России, он отметил, что коррупция мешает развиваться экономике и социальной сфере, а также «негативно влияет на деловую среду и инвестиционный климат».

«Особое внимание следует обратить на пресечение попыток хищения бюджетных средств при выполнении гособоронзаказа и нацпроектов, других наших программ развития», - подчеркнул глава государства.

Ранее Путин заявил о необходимости усиливать работу по борьбе с нелегальной миграцией, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Вячеслав Прокофьев
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