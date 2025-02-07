Трамп заявил о триллионных убытках США из-за коррупции в госструктурах

Президент США Дональд Трамп заявил, что неэффективные и, возможно, незаконные расходы в государственных структурах приводят к потерям триллионов долларов. Он отметил, что масштабы выявленной коррупции в госведомствах «огромны».

По словам Трампа, проверки показали колоссальные суммы, которые тратятся «абсолютно впустую и, возможно, незаконно». Он подчеркнул, что в некоторых случаях эти расходы явно незаконны.