Трамп заявил о триллионных убытках США из-за коррупции в госструктурах
Президент США Дональд Трамп заявил, что неэффективные и, возможно, незаконные расходы в государственных структурах приводят к потерям триллионов долларов. Он отметил, что масштабы выявленной коррупции в госведомствах «огромны».
По словам Трампа, проверки показали колоссальные суммы, которые тратятся «абсолютно впустую и, возможно, незаконно». Он подчеркнул, что в некоторых случаях эти расходы явно незаконны.
Президент добавил, что расследования будут охватывать различные госструктуры, включая Министерство образования и Министерство обороны США.
Трамп отметил, что расследование проводится по его личной инициативе и целью является выявление коррупционных схем, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru