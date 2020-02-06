Путин призвал ликвидировать вузы-«пустышки»
Владимир Путин призвал продолжать работу по ликвидации вузов-«пустышек». Как пишет РИА Новости, о таких учебных заведениях глава государства напомнил во время совместного заседания президиума Госсовета и Совета при президенте по науке и образованию.
По словам Владимира Путина, ликвидировать такого рода учебные заведения нужно «как можно быстрее», но при этом «качественно и предельно ответственно».
Кроме того, президент сообщил, что с 2021 года количество бюджетных мест в вузах, в первую очередь в региональных, будет ежегодно увеличиваться. За четыре года на эти цели планируется дополнительно выделить около 70 млрд рублей. А уже в 2020 году в целом на обновление материально-технической базы и капитальный ремонт вузов будет направлено 22 млрд рублей, отмечают argumenti.ru. Российский лидер подчеркнул, что, в первую очередь, внимание будет уделяться регионам, «которые нуждаются в современных, молодых, перспективных кадрах».
Ранее НСН писала, что Жители России выбрали пять лучших вузов страны. Как пишет «Интерфакс», ссылаясь на данные опроса, проведенного ВЦИОМ, на первом месте рейтинга расположился Московский государственный университет (МГУ) имени Ломоносова – его отметили более трети респондентов. На втором и третьем местах соответственно расположились МГИМО и МГТУ имени Баумана. Четвертую строчку занял Санкт-Петербургский госуниверситет. Также в топ-5 попала Высшая школа экономики.
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