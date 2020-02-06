Путин призвал ликвидировать вузы-«пустышки»

Владимир Путин призвал продолжать работу по ликвидации вузов-«пустышек». Как пишет РИА Новости, о таких учебных заведениях глава государства напомнил во время совместного заседания президиума Госсовета и Совета при президенте по науке и образованию.

По словам Владимира Путина, ликвидировать такого рода учебные заведения нужно «как можно быстрее», но при этом «качественно и предельно ответственно».

Кроме того, президент сообщил, что с 2021 года количество бюджетных мест в вузах, в первую очередь в региональных, будет ежегодно увеличиваться. За четыре года на эти цели планируется дополнительно выделить около 70 млрд рублей. А уже в 2020 году в целом на обновление материально-технической базы и капитальный ремонт вузов будет направлено 22 млрд рублей, отмечают argumenti.ru. Российский лидер подчеркнул, что, в первую очередь, внимание будет уделяться регионам, «которые нуждаются в современных, молодых, перспективных кадрах».