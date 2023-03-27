Путин присвоил аэропорту Надыма имя Виктора Черномырдина

В документе, который опубликован на официальном портале правовой информации, говорится, что решение принято в соответствии с указом «О присвоении отдельным географическим объектам имён лиц, имеющих особые заслуги перед Отечеством».

Указ вступает в силу с 27 марта 2023 года.

Ранее Владимир Путин заявил, что многому научился у председателя Совета министров Виктора Черномырдина, который, по его словам, был политиком исторического масштаба, сообщает RT.

