Путин присвоил аэропорту Надыма имя Виктора Черномырдина

Аэропорту города Надым в Ямало-Ненецком автономном округе присвоили имя Виктора Черномырдина, соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

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В документе, который опубликован на официальном портале правовой информации, говорится, что решение принято в соответствии с указом «О присвоении отдельным географическим объектам имён лиц, имеющих особые заслуги перед Отечеством».

Указ вступает в силу с 27 марта 2023 года.

Ранее Владимир Путин заявил, что многому научился у председателя Совета министров Виктора Черномырдина, который, по его словам, был политиком исторического масштаба, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:УказыВладимир ПутинЯмало-Ненецкий АОАэропорт

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