Путин пригласил Лукашенко на торжества в честь Дня Победы в Москву

Владимир Путин отправил Александру Лукашенко приглашение принять участие в торжествах в честь Дня Победы, которые пройдут в Москве 9 мая будущего года. Как отмечает «Интерфакс», об этом заявил посол России в Республике Беларусь Дмитрий Мезенцев.

Между тем, замглавы российского внешнеполитического ведомства Сергей Рябков ранее рассказал, что приглашение посетить Россию в связи с предстоящим празднованием 75-летия победы в Великой Отечественной войне было передано американскому президенту Дональду Трампу.