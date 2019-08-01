Путин пригласил Лукашенко на торжества в честь Дня Победы в Москву
Владимир Путин отправил Александру Лукашенко приглашение принять участие в торжествах в честь Дня Победы, которые пройдут в Москве 9 мая будущего года. Как отмечает «Интерфакс», об этом заявил посол России в Республике Беларусь Дмитрий Мезенцев.
Между тем, замглавы российского внешнеполитического ведомства Сергей Рябков ранее рассказал, что приглашение посетить Россию в связи с предстоящим празднованием 75-летия победы в Великой Отечественной войне было передано американскому президенту Дональду Трампу.
Помощник президента России Юрий Ушаков в свою очередь заявил, что также приглашения направлены канцлеру ФРГ, председателю КНР и президенту Франции. Кстати, последний, Эмманюэль Макрон, с благодарностью принял его.
Ранее НСН писала, что в Музее обеды появятся трехмерные историко-художественные панорамы, посвященные Брестской крепости и Новгороду. Они будут созданы в рамках масштабной реэкспозиции, которая началась в музее. Работы завершатся к 75-летию Победы в 2020 году.
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