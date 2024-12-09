Путин постановил создать Совет по демографической и семейной политике

Уточняется, что новый совет возглавила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Ей предстоит внести предложения по кандидатурам, которые также будут состоять в совете.

При этом президент упразднил Совет при президенте по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей.

Ранее Путин поручил правительству рассмотреть вопрос о создании телепередач о многодетных семьях. Глава государства призвал рассказывать истории многодетных семей на разных этапах жизни, в том числе с участием финалистов и победителей Всероссийского конкурса семей проекта «Это у нас семейное», напоминает «Радиоточка НСН».

