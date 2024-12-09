Путин постановил создать Совет по демографической и семейной политике
Президент России Владимир Путин постановил создать Совет по демографической и семейной политике. Соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Уточняется, что новый совет возглавила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Ей предстоит внести предложения по кандидатурам, которые также будут состоять в совете.
При этом президент упразднил Совет при президенте по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей.
Ранее Путин поручил правительству рассмотреть вопрос о создании телепередач о многодетных семьях. Глава государства призвал рассказывать истории многодетных семей на разных этапах жизни, в том числе с участием финалистов и победителей Всероссийского конкурса семей проекта «Это у нас семейное», напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru