Путин поручил ввести доплаты врачам, работающим с больными коронавирусом

Президент России Владимир Путин на совещании с губернаторами в среду, 8 апреля, поручил на три месяца ввести доплаты для врачей, работающих непосредственно с больными коронавирусом Covid-19. Заявление транслировал «Первый канал».

Доплаты для врачей составят 80 тысяч рублей, для среднего медицинского персонала - 50 тысяч рублей, для медперсонала младшего звена — 25 тысяч рублей, отметил глава государства.

Также водителям экипажей «скорой помощи» будут доплачивать 25 тысяч рублей, врачам «скорой» - 50 тысяч рублей в месяц.

Медики должны получать зарплату без задержек, подчеркнул Путин в своем обращении.

