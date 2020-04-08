Путин поручил ввести доплаты врачам, работающим с больными коронавирусом
Президент России Владимир Путин на совещании с губернаторами в среду, 8 апреля, поручил на три месяца ввести доплаты для врачей, работающих непосредственно с больными коронавирусом Covid-19. Заявление транслировал «Первый канал».
Доплаты для врачей составят 80 тысяч рублей, для среднего медицинского персонала - 50 тысяч рублей, для медперсонала младшего звена — 25 тысяч рублей, отметил глава государства.
Также водителям экипажей «скорой помощи» будут доплачивать 25 тысяч рублей, врачам «скорой» - 50 тысяч рублей в месяц.
Медики должны получать зарплату без задержек, подчеркнул Путин в своем обращении.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
- В Госдуме оценили идею ограничить число покупателей в магазинах
- СОVID-19. Главное к этому часу
- Украина готовится к «обнулению» транзита российского газа
- Трамп не будет координировать с ОПЕК+ снижение нефтедобычи
- Россиянам посоветовали не дезинфицировать квартиры хлоркой