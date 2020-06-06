Путин поручил создать базу генетической информации

В Курчатовском институте будет создана база и информационно-аналитическая система хранения и обработки генетических данных, работу которой обеспечат ученые. Глава правительства РФ Михаил Мишустин и директор Курчатовского института Александр Благов отвечают за выполнение поручения президента. Первый срок отчета - до 1 октября 2020 года, пишут «Ведомости».

На функционирование и развитие базы средства будут выделяться из федерального бюджета на регулярной основе, начиная со следующего года.

Ранее стало известно, что президент поручил кабмину обеспечить генетиков отечественным оборудованием для исследований.

