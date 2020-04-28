Путин поручил разработать новый пакет мер поддержки граждан и бизнеса
Президент Российской Федерации Владимир Путин дал поручение правительству разработать новый пакет мер поддержки предпринимателей и граждан. Об этом глава государства объявил во вступительном слове перед началом совещания с главами регионов страны по ситуации с коронавирусом, передает КИА.
В ходе видеообращения Владимир Путин объявил также о продлении режима нерабочих дней до 11 мая включительно. Президент также подчеркнул необходимость адресного доведения уже объявленных мер поддержки до каждого гражданина.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru