Путин поручил разработать новый пакет мер поддержки граждан и бизнеса

Президент Российской Федерации Владимир Путин дал поручение правительству разработать новый пакет мер поддержки предпринимателей и граждан. Об этом глава государства объявил во вступительном слове перед началом совещания с главами регионов страны по ситуации с коронавирусом, передает КИА.

В ходе видеообращения Владимир Путин объявил также о продлении режима нерабочих дней до 11 мая включительно. Президент также подчеркнул необходимость адресного доведения уже объявленных мер поддержки до каждого гражданина.

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ФОТО: Kremlin.ru
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