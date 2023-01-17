Песков: Путин не объявит новую волну мобилизации 18 января

Президент России Владимир Путин не объявит новую волну мобилизации и не будет говорить о смене режима спецоперации 18 января. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналиста издания «Осторожно Media».

В Кремле опровергли заявления о новой волне частичной мобилизации

Отмечается, что ряд Telegram-каналов опубликовал информацию о том, что Путин сделает такие заявления в ходе мероприятий, посвященных в честь 80-летия прорыва блокады Ленинграда, которые пройдут 18 января.

Ранее Песков заявил, что первоисточником информации о мобилизации остается власть во главе с президентом. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:Владимир ПутинСпецоперацияМобилизацияДмитрий Песков
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