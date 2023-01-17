Песков: Путин не объявит новую волну мобилизации 18 января

Отмечается, что ряд Telegram-каналов опубликовал информацию о том, что Путин сделает такие заявления в ходе мероприятий, посвященных в честь 80-летия прорыва блокады Ленинграда, которые пройдут 18 января.

Ранее Песков заявил, что первоисточником информации о мобилизации остается власть во главе с президентом. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

