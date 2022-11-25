Путин пообещал обсудить систему льгот для жителей Донбасса

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с матерями военнослужащих - участников специальной военной операции пообещал им обсудить систему льгот для тех, кто воевал и защищал Донбасс с 2014 года, сообщает РИА Новости.

Глава государства отметил, что Донбасс давно должен был стать частью РФ.

«И не было бы тогда столько жертв», - подчеркнул Путин.