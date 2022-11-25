Путин пообещал обсудить систему льгот для жителей Донбасса

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с матерями военнослужащих - участников специальной военной операции пообещал им обсудить систему льгот для тех, кто воевал и защищал Донбасс с 2014 года, сообщает РИА Новости.

Глава государства отметил, что Донбасс давно должен был стать частью РФ.

«И не было бы тогда столько жертв», - подчеркнул Путин.

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Он также рассказал, что в Москве с 2014 года искренне надеялись договориться, чтобы Донбасс вернулся в состав Украины.

«Не чувствовали до конца настроения людей», - добавил президент.

Ранее Путин выразил соболезнования матерям погибших на спецоперации военных, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЛьготыДонбассВойна В ДонбассеСпецоперацияВладимир Путин
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