Путина попросили присвоить Мариуполю звание «Город воинской славы»
С ходатайством о присвоении Мариуполю звания «Город воинской славы» к президенту РФ Владимиру Путину обратился народный совет Донецкой Народной Республики. Об этом парламент сообщил в своем Telegram-канале.
Почетное звание «Город воинской славы» присваивается указом президента России городам «за мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные защитниками города в борьбе за свободу и независимость Отечества».
Всего звание «Город воинской славы» имеют 45 российских городов. В последний раз оно присваивалось 6 апреля 2015 года Феодосии, Петрозаводску, Гатчине, Грозному и Старой Руссе.
Ранее российский лидер Владимир Путин во время общения с волонтерами по вопросам восстановления Донбасса, коснулся в разговоре в том числе и Мариуполя. По его словам, там нужно восстанавливать жилье, сферу социальной инфраструктуры, детские сады, библиотеки, театры и музеи.
Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», 13 октября, вице-премьер РФ Марат Хуснуллин рассказал, что восстановление Мариуполя идет неплохими темпами, каждую неделю открываются новые объекты. Он пояснил, что на данный момент в городе менее чем за три месяца возвели три современных дома почти на 278 квартир. Для восстановления Мариуполя уже привлечено порядка 15 тыс. строителей, а всего в Донбассе их около 32 тыс. человек.
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