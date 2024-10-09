Путин похвалил губернатора Нижегородской области за выбор отечественного костюма

В сентябре Путин также высказался в шутливом тоне в адрес главы Крыма Сергея Аксенова, похвалив его за укрепление «советской власти» в регионе.

Президент подчеркнул, что крымчане обладают «особой закваской», что подтверждается их верностью Отечеству и мужеством, передающимся из поколения в поколение, передает «Радиоточка НСН».

