Путин похвалил губернатора Нижегородской области за выбор отечественного костюма
На встрече с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным президент России Владимир Путин поинтересовался, производства какой страны его костюм, сообщает РИА Новости.
Никитин в ответ сообщил, что одежда изготовлена из отечественной ткани. Путин положительно оценил выбор губернатора, отметив важность поддержки местных производителей и качества их товаров. Он подчеркнул, что россияне должны с удовольствием использовать продукцию, произведенную в стране.
В сентябре Путин также высказался в шутливом тоне в адрес главы Крыма Сергея Аксенова, похвалив его за укрепление «советской власти» в регионе.
Президент подчеркнул, что крымчане обладают «особой закваской», что подтверждается их верностью Отечеству и мужеством, передающимся из поколения в поколение, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru