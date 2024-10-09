Путин похвалил губернатора Нижегородской области за выбор отечественного костюма

На встрече с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным президент России Владимир Путин поинтересовался, производства какой страны его костюм, сообщает РИА Новости.

Никитин в ответ сообщил, что одежда изготовлена из отечественной ткани. Путин положительно оценил выбор губернатора, отметив важность поддержки местных производителей и качества их товаров. Он подчеркнул, что россияне должны с удовольствием использовать продукцию, произведенную в стране.

Более половины россиян положительно оценили качество отечественного вина

В сентябре Путин также высказался в шутливом тоне в адрес главы Крыма Сергея Аксенова, похвалив его за укрепление «советской власти» в регионе.

Президент подчеркнул, что крымчане обладают «особой закваской», что подтверждается их верностью Отечеству и мужеством, передающимся из поколения в поколение, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Вячеслав Прокофьев
ТЕГИ:Нижегородская ОбластьРоссияВладимир Путин

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