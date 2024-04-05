Более половины россиян положительно оценили качество отечественного вина

Большинство россиян заявили о хорошем качестве вина отечественного производства, говорится в результатах исследования компании SimpleWine.

Россия вошла в топ-10 любителей импортного алкоголя

Отмечается, что в качестве российского вина уверены 56% респондентов. 62% полагают, что отечественная продукция может успешно конкурировать с зарубежной.

По мнению опрошенных, многие их сограждане испытывают стереотипы относительно качества российского вина. В качестве мер поддержки они предложили активнее рекламировать отечественные бренды, проводить фестивали и выставки, пишет «Газета.Ru»

По данным СМИ, в августе-январе 2023-2024-го поставки вин из стран Евросоюза в Россию сократились на 37,2% по сравнению с аналогичным периодом 2022–2023 годов, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Дмитрий Макеев
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