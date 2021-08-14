Путин поговорил с многодетной семьей, которую приглашал отдохнуть в Сочи
Президент России Владимир Путин поговорил с многодетной семьей из Надыма, которую приглашал отдохнуть в Сочи. С Гавриленко, у которых восемь детей, глава государства познакомился 1 июня во время онлайн-встречи с семьями, награжденными орденом «Родительская слава». Они рассказали, что планируют отправиться на автомобиле из Надыма в Краснодарский край. Путин тогда предложил им «сесть всей семьей на самолет» и пообещал, что в Сочи им организуют хороший отдых. В телефонном разговоре президент спросил Гавриленко о впечатлениях от отпуска, передает "РИА Новости".
В Сочи семье из Надыма подготовили экскурсионно-развлекательную программу: они побывали на автодроме, в парке Ривьера, дельфинарии, на морской прогулке, в Красной Поляне, в «Роза Хуторе» и в имеретинском кластере, где проводилась Олимпиада-2014. В пресс-службе Кремля сообщили, что Владимир Путин пожелал Гавриленко успешного и благополучного дальнейшего продолжения отпуска.
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