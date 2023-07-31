Путин подписал закон о размере НДФЛ для работающих из-за границы

В документе, который опубликован на официальном портале правовой информации, речь идёт о работающих сотрудниках российских компаний. Размер НДФЛ установлен независимо от того, заключён трудовой договор или договор о выполнении разовых услуг, налоговое резидентство значения иметь не будет.

Ставка НДФЛ в 13% будет применяться для доходов до пяти млн рублей в год. Если годовой доход превышает эту сумму, то ставка вырастет до 15%. Уточняется, что для штатных сотрудников новые нормы начнут действовать с 2024 года, а для фрилансеров - с 2025 года.

Ранее Совет Федерации одобрил закон о налоге на сверхприбыль крупных компаний, при этом создав перечень организаций, которые будут освобождены от его уплаты, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

