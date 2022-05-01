Путин подписал закон о бесплатном газе для Вечных огней и Огней памяти

Российский лидер Владимир Путин подписал закон о бесплатной поставке газа для Вечных огней и Огней памяти. Документ опубликован Документ, опубликован на официальном портале правовой информации 1 мая.

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После подписания закона у кабмина РФ появляются полномочия, которые устанавливают порядок безвозмездной поставки газа для Вечных огней и Огней памяти.

Вести реестр Вечных огней и Огней памяти на воинских захоронениях и мемориальных сооружениях вне таких захоронений будет Минобороны страны.

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ФОТО: РИА Новости / Валерий Мельников
ТЕГИ:Владимир ПутинГазЗаконВечный Огонь
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