Путин почтил память защитников Сталинграда

В сообщении говорится, что глава государства, приехавший в Волгоград по случаю 80-летия победы в Сталинградской битве, возложил венок к Вечному огню в Зале воинской славы и почтил память погибших минутой молчания.

Также российский лидер возложил цветы к могиле Маршала Советского Союза, дважды Героя СССР Василия Чуйкова, который командовал 62-й армией, мужественно защищавшей Сталинград в течение шести месяцев.

Ранее по случаю 80-летия победы в Сталинградской битве дорожные знаки «Волгоград» на всех основных въездах в областной центр на время заменили на таблички «Сталинград», сообщает НСН.

