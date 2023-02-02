Путин почтил память защитников Сталинграда

Президент РФ Владимир Путин посетил музей-заповедник «Сталинградская битва» на Мамаевом кургане, сообщает пресс-служба Кремля.

Бюсты Сталина, Жукова и Василевского открыли в Волгограде

В сообщении говорится, что глава государства, приехавший в Волгоград по случаю 80-летия победы в Сталинградской битве, возложил венок к Вечному огню в Зале воинской славы и почтил память погибших минутой молчания.

Также российский лидер возложил цветы к могиле Маршала Советского Союза, дважды Героя СССР Василия Чуйкова, который командовал 62-й армией, мужественно защищавшей Сталинград в течение шести месяцев.

Ранее по случаю 80-летия победы в Сталинградской битве дорожные знаки «Волгоград» на всех основных въездах в областной центр на время заменили на таблички «Сталинград», сообщает НСН.

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:Сталинградская БитваВолгоградВладимир Путин
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