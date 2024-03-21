Путин поблагодарил всех проголосовавших на выборах
Каждый голос россиян на президентских выборах имел огромное значение. Об этом в телеобращении к гражданам РФ заявил глава государства Владимир Путин.
Он назвал прошедшую избирательную компанию «крайне важной для страны, общества, граждан», так как выбирался путь, «по которому Россия пойдёт дальше».
«Благодарю всех, кто принял участие... независимо от того, кому вы отдали свой голос. Главное, вы доказали, что с уважением относитесь к своему гражданскому долгу, цените свободу выбора и свой голос», - заключил президент.
Ранее Центральная избирательная комиссия РФ объявила официальные результаты президентских выборов в России. Владимир Путин набрал 87,28% голосов, сообщает RT.
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