«Недопустимо»: Песков отреагировал на ЛГБТ-флаг на здании посольства США
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал по появление «радужного» флага на здании посольства США в Москве. В Кремле напомнили, что в России нельзя нарушать закон запрете пропаганды гомосексуализма среди несовершеннолетних.
«Мы из Кремля не видим здание американского посольства. Но наверняка это видит наше Министерство иностранных дел», - заявил он.
Ранее о флаге ЛГБТ-движения на здании американского посольства в Москве сообщили пользователи соцсетей. Сами дипломаты заявили, что появление флага связано с «месяцем гордости» в США — в июне в стране традиционно проходят гей-парады.
При этом сегодня радужный флаг на какое-то время исчез со здания дипмиссии, однако затем появился вновь, сообщает РЕН ТВ.
Отметим, что 21 июня в Киеве ЛГБТ-активисты с помощью дрона подняли радужный флаг на знаменитый монумент «Родина-мать», сообщает Свободная пресса.
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