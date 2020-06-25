«Недопустимо»: Песков отреагировал на ЛГБТ-флаг на здании посольства США

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал по появление «радужного» флага на здании посольства США в Москве. В Кремле напомнили, что в России нельзя нарушать закон запрете пропаганды гомосексуализма среди несовершеннолетних.



«Мы из Кремля не видим здание американского посольства. Но наверняка это видит наше Министерство иностранных дел», - заявил он.