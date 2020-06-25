«Недопустимо»: Песков отреагировал на ЛГБТ-флаг на здании посольства США

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал по появление «радужного» флага на здании посольства США в Москве. В Кремле напомнили, что в России нельзя нарушать закон запрете пропаганды гомосексуализма среди несовершеннолетних.

«Мы из Кремля не видим здание американского посольства. Но наверняка это видит наше Министерство иностранных дел», - заявил он.

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Ранее о флаге ЛГБТ-движения на здании американского посольства в Москве сообщили пользователи соцсетей. Сами дипломаты заявили, что появление флага связано с «месяцем гордости» в США — в июне в стране традиционно проходят гей-парады.

При этом сегодня радужный флаг на какое-то время исчез со здания дипмиссии, однако затем появился вновь, сообщает РЕН ТВ.

Отметим, что 21 июня в Киеве ЛГБТ-активисты с помощью дрона подняли радужный флаг на знаменитый монумент «Родина-мать», сообщает Свободная пресса.

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ФОТО: pxhere.com
ТЕГИ:ЛГБТСШАПесков
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