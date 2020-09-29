Путин отреагировал на всплеск коронавируса в Москве

Президент Российской Федерации Владимир Путин на совещании с членами кабинета министров прокомментировал рост числа инфицированных коронавирусом в столице. По словам главы государства, это не новая ситуация, аналогичная тенденция наблюдалась весной.

Как подчеркнул Путин, в регионах необходимо учитывать данный факт, и быть готовыми к любому варианту развития событий, передаёт RT. Ранее заместитель председателя правительства Татьяна Голикова констатировала, что суточный прирост инфицирования коронавирусом в целом по стране вырос за последнее время в 1,7 раза.

Президент подчеркнул, что власти всех уровней должны предлагать россиянам необременительные, но эффективные меры противодействия распространению инфекции. Как отмечает РИА ФАН, он также подчеркнул, что понимает соотечественников, которые уже устали от карантинных и иных мер против COVID-19.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Путин раздумывает над тем, чтобы сделать прививку от коронавируса, но сроки вакцинации пока не определены.

