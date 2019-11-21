Путин открыл движение по Московским центральным диаметрам

Владимир Путин принял участие в открытии двух первых Московских центральных диаметров (МЦД). Как пишет АГН Москва, 21 ноября движение было запущено по двум первым веткам наземного метро: «Одинцово–Лобня» и «Нахабино–Подольск». Церемония открытия прошла на станции «Белорусская». Глава государства сел в поезд «Иволга» на Белорусском вокзале, на нём он проехался до остановки «Фили». В пути президента России сопровождают глава РЖД Олег Белозеров, мэр столицы Сергей Собянин, а также губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Кстати, столичный градоначальник во время поездки по первому Московскому центральному диаметру подарил Владимиру Путину именную карту «Тройка», подчёркивает RT.