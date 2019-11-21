Путин открыл движение по Московским центральным диаметрам
Владимир Путин принял участие в открытии двух первых Московских центральных диаметров (МЦД). Как пишет АГН Москва, 21 ноября движение было запущено по двум первым веткам наземного метро: «Одинцово–Лобня» и «Нахабино–Подольск». Церемония открытия прошла на станции «Белорусская». Глава государства сел в поезд «Иволга» на Белорусском вокзале, на нём он проехался до остановки «Фили». В пути президента России сопровождают глава РЖД Олег Белозеров, мэр столицы Сергей Собянин, а также губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Кстати, столичный градоначальник во время поездки по первому Московскому центральному диаметру подарил Владимиру Путину именную карту «Тройка», подчёркивает RT.
Добавим, общая протяженность маршрутов МЦД-1 «Одинцово–Лобня» и МЦД-2 «Нахабино–Подольск» составляет 132 км, на них расположено 57 станций, с 19 из которых можно пересесть на метро. Диаметры проходят через весь мегаполис насквозь и должны улучшить транспортное обслуживание четырех миллионов москвичей и жителей Подмосковья. МЦД будут работать с 5:30 утра до 1:00 ночи. Интервал движения поездов составит 5–6 минут.
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