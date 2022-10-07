Путин освободил мобилизованных и членов их семей от уплаты пеней за услуги ЖКХ

Мобилизованных россиян и членов их семей освободят от уплаты пеней за неполное или несвоевременное внесение платы за жилищно-коммунальные услуги. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин, документ опубликован на официальном портале правовой информации.

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В законе указывается, что граждане, «заключившие контракт о прохождении военной службы в связи с призывом на военную службу по мобилизации в Вооруженные силы РФ, и члены их семей» до прекращения действия контракта освобождаются от начисления пеней в случае несвоевременного или неполного внесения платы за жилое помещение и ЖКУ, взноса на капремонт общего имущества в многоквартирном доме.

Документ вступает в силу со дня опубликования.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МобилизацияЖКХЗаконВладимир Путин
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