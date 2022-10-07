Путин освободил мобилизованных и членов их семей от уплаты пеней за услуги ЖКХ

В законе указывается, что граждане, «заключившие контракт о прохождении военной службы в связи с призывом на военную службу по мобилизации в Вооруженные силы РФ, и члены их семей» до прекращения действия контракта освобождаются от начисления пеней в случае несвоевременного или неполного внесения платы за жилое помещение и ЖКУ, взноса на капремонт общего имущества в многоквартирном доме.

Документ вступает в силу со дня опубликования.

