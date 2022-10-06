Москалькова займётся проблемами с соцподдержкой семей мобилизованных
Некоторые граждане, призванные в армию в рамках частичной мобилизации, испытывают проблемы в плане социальной поддержки. Они не могут получить соответствующие свидетельства, чтобы отправить их родственникам для получения помощи.
Об этом сообщила уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова после посещения пункта подготовки призывников в Екатеринбурге. По её словам, призванные также жалуются на блокировку их банковских карт по решению судебных приставов.
Ещё одна проблемная составляющая – получение военнослужащими положенных им единовременных денежных выплат от регионов, констатировала омбудсмен. Она заверила, что взяла на личный контроль обращение каждого мобилизованного.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», губернатор Курской области Роман Старовойт накануне признался, что «ужаснулся» условиями в воинских частях, где разместили мобилизованных.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,1 млн+23 045 / сут.
Умерли
388 тыс.+108 / сут.
Выздоровели
20,3 млн+41 536 / сут.
- Сервисы «2ГИС» подверглись кибератаке
- Адвокат подтвердил, что Кара-Мурзу* обвинили в госизмене
- Дерипаска заявил, что нынешний мировой кризис продлится ещё три года
- Москалькова займётся проблемами с соцподдержкой семей мобилизованных
- Роспотребнадзор назвал полезными игрушки поп-ит и симпл-димпл
- Новак: Евросоюз сам создал для себя проблемы
- В России заблокировали доступ к сайту онлайн-платформы «Эхо»
- «Кубок Кремля»-2022 по теннису отменён
- Рогов заявил, что в городе Запорожье находятся наёмники из 30 стран
- В России запустили бесплатную платформу по цифровизации бизнеса
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru