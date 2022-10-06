Москалькова займётся проблемами с соцподдержкой семей мобилизованных

Некоторые граждане, призванные в армию в рамках частичной мобилизации, испытывают проблемы в плане социальной поддержки. Они не могут получить соответствующие свидетельства, чтобы отправить их родственникам для получения помощи.

Об этом сообщила уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова после посещения пункта подготовки призывников в Екатеринбурге. По её словам, призванные также жалуются на блокировку их банковских карт по решению судебных приставов.

Ещё одна проблемная составляющая – получение военнослужащими положенных им единовременных денежных выплат от регионов, констатировала омбудсмен. Она заверила, что взяла на личный контроль обращение каждого мобилизованного.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», губернатор Курской области Роман Старовойт накануне признался, что «ужаснулся» условиями в воинских частях, где разместили мобилизованных.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ГосподдержкаМобилизацияТатьяна Москалькова
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