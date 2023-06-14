«Мосинжпроект» взял под опеку зубра в подмосковном заповеднике

Группа компаний «Мосинжпроект» взяла под опеку зубра Мууглю в Приокско-Террасном государственном природном биосферном заповеднике. В июне животному исполнился год.

«Зубр – уникальное животное, современник мамонта, чудом дошедший до наших дней и являющийся сегодня самым крупным копытным животным Европы. В Группе компаний приняли решение поддержать популяцию такого древнего и редкого вида в подмосковном Приокско-Террасном заповеднике. В 2022 году мы взяли под опеку новорожденного зубра, участвуем в содержании животного и уходе за ним», – заявил генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов.

Программа по усыновлению зубра – часть благотворительной деятельности компании.

«Группа компаний в целом уделяет большое внимание вопросам экологии и заботе об окружающей среде. Вокруг транспортных объектов, автомагистралей и станций метро, проводится комплексное благоустройство, включающее формирование зеленых зон. При участии специалистов «Мосинжпроекта» создаются общественные пространства, в частности, парк “Зарядье”», – отметил Кравцов.

Сейчас специалисты «Мосинжпроекта» проектируют общественное пространство «Притяжение» в Магнитогорске Челябинской области, которое включит благоустроенную парковую зону площадью порядка 150 гектаров.

Многие экологические инициативы «Мосинжпроекта» уже отмечены наградами.

Группа компаний «Мосинжпроект» – один из крупнейших инжиниринговых холдингов России, участник ключевых градостроительных программ столицы. В этом году холдинг отмечает 65-летие.

