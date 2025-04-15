Путин: Нужны более чёткие стандарты по содержанию многоквартирных домов
Необходимо выработать в России более чёткие стандарты по содержанию и ремонту многоквартирных домов. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
На заседании президиума Госсовета он отметил, что таких домов в стране более 950 тысяч.
Глава государства подчеркнул, что жильцы каждого из многоквартирных домов должны понимать, как формируется плата за жилищные услуги.
«И, разумеется, как и куда расходуются эти средства, включая сборы на капремонт», - добавил он.
Ранее Путин заявил, что необходимо повышать качество и прозрачность работы управляющих компаний, пишут «Известия».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- МХТ имени Чехова снял с репертуара спектакль Богомолова «Карамазовы»
- Путин заявил об улучшении ситуации с инфляцией в России
- Эксперт назвала минимальный доход для получения ипотеки в 2025 году
- Россия упростила выдачу прав для граждан Абхазии с паспортом РФ
- Фицо подтвердил участие в параде 9 Мая в Москве вопреки позиции ЕС
- Московские судебные служащие почтили память героев ВОВ в Музее Победы
- Ветеран раскрыл секрет победы Красной Армии в Великой Отечественной войне
- Путин: Нужны более чёткие стандарты по содержанию многоквартирных домов
- Минюст РФ признал нежелательной деятельность фонда Элтона Джона
- СМИ: Рубль укрепился к доллару сильнее всех в мире
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru