Путин: Нужны более чёткие стандарты по содержанию многоквартирных домов

На заседании президиума Госсовета он отметил, что таких домов в стране более 950 тысяч.

Глава государства подчеркнул, что жильцы каждого из многоквартирных домов должны понимать, как формируется плата за жилищные услуги.

«И, разумеется, как и куда расходуются эти средства, включая сборы на капремонт», - добавил он.

Ранее Путин заявил, что необходимо повышать качество и прозрачность работы управляющих компаний, пишут «Известия».

