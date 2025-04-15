Путин: Нужны более чёткие стандарты по содержанию многоквартирных домов

Необходимо выработать в России более чёткие стандарты по содержанию и ремонту многоквартирных домов. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

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На заседании президиума Госсовета он отметил, что таких домов в стране более 950 тысяч.

Глава государства подчеркнул, что жильцы каждого из многоквартирных домов должны понимать, как формируется плата за жилищные услуги.

«И, разумеется, как и куда расходуются эти средства, включая сборы на капремонт», - добавил он.

Ранее Путин заявил, что необходимо повышать качество и прозрачность работы управляющих компаний, пишут «Известия».

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Одиноков
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