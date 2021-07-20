Путин назвал основные проблемы России
Президент России Владимир Путин заявил, что в России есть значительное число нерешенных проблем, сообщило РИА Новости.
Путин отметил, что помимо достижений, в стране также много проблем. Среди них он выделил бедность, низкие доходы многих семей, невысокое качество первичного звена здравоохранения, изношенность школьных зданий.
С этим заявлением Путин выступил на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Президент добавил, что эти проблемы он обсуждал с гражданами во время прямой линии.
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