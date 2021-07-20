Путин назвал основные проблемы России

Путин отметил, что помимо достижений, в стране также много проблем. Среди них он выделил бедность, низкие доходы многих семей, невысокое качество первичного звена здравоохранения, изношенность школьных зданий.

С этим заявлением Путин выступил на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Президент добавил, что эти проблемы он обсуждал с гражданами во время прямой линии.

