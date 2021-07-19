Путин предложил продлить предельный срок службы маршалов, генералов и адмиралов

Срок пребывания на службе российских маршалов и генералов может быть продлен после достижения ими 70 лет. Соответствующий законопроект внес в Госдуму президент России Владимир Путин.

Как отмечается в пояснительной записке к документу, опубликованному в электронной базе данных Госдумы, для имеющих звание маршала РФ, генерала армии, адмирала флота предельный возраст пребывания на военной службе составляет 65 лет. При этом с достигшими предельного возраста военачальниками может быть заключен новый контракт до достижения ими 70-летнего возраста.

«Вместе с тем в отдельных случаях возникает необходимость продления контракта с наиболее опытными и высококвалифицированными военнослужащими, имеющими воинское звание Маршала Российской Федерации, генерала армии, адмирала флота, и после достижения ими указанного возраста», — говорится в документе.

В связи с этим законопроект предусматривает возможность установления срока контракта решением президента.

