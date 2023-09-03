Путин назвал генетику оружием разрушительной силы

Глава государства обратил внимание, что страны, которые достигнут прорыва в генетике, будут обладать оружием разрушительной силы.

Путин отметил, что в этой науке заложены позитивные начала. Важно, чтобы они не превратились в угрозу для человечества, подчеркнул президент.

Беседа Путина со школьниками состоялась в День знаний в рамках урока «Разговор о важном».

Президент ранее посоветовал учащимся заниматься любимым делом, сообщает «Радиоточка НСН».

