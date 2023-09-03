Путин назвал генетику оружием разрушительной силы
В разговоре со школьниками президент России Владимир Путин назвал генетику серьезным оружием. Кадры беседы продемонстрировали в передача Павла Зарубина «Москва. Кремль Путин» на телеканале «Россия 1».
Глава государства обратил внимание, что страны, которые достигнут прорыва в генетике, будут обладать оружием разрушительной силы.
Путин отметил, что в этой науке заложены позитивные начала. Важно, чтобы они не превратились в угрозу для человечества, подчеркнул президент.
Беседа Путина со школьниками состоялась в День знаний в рамках урока «Разговор о важном».
Президент ранее посоветовал учащимся заниматься любимым делом, сообщает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Министра транспорта Хакасии арестовали по делу о получении взятки
- «Локомотив» обыграл «Балтику» в матче РПЛ
- Путин назвал генетику оружием разрушительной силы
- Заживо «похороненный». Из-за мошенников семья актера Янина получила ложное известие о его смерти
- Sabah: ООН предложила оценить ущерб аммиакопроводу «Тольятти - Одесса»
- Санду заявила об отсутствии у Молдавии долга перед «Газпромом» в $800 млн
- Экс-советник Кучмы: Зеленский запаниковал из-за нехватки резервов у ВСУ
- Переговоры. В мире спорят о возможности диалога между Россией и Украиной
- Аутсайдер РПЛ «Оренбург» разгромил «Сочи»
- RS: желание Зеленского захватить Крым закончится плохо для ВСУ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru