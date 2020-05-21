Путин назвал дату начала ЕГЭ в этом году
Президент Российской Федерации Владимир Путин выступил с предложением о начале проведения Единого государственного экзамена во всей стране 29 июня. Эту дату он озвучил на совещании по вопросам образования, сообщает РИА ФАН.
Глава государства уточнил, что все выпускники школ получат аттестаты без экзаменов, ЕГЭ будут сдавать только те, кто собирается продолжить образование в высших учебных заведениях. Как подчеркнул Путин, ЕГЭ доказал свою эффективность в качестве способа объективной оценки знаний.
Выпускники, которые не будут иметь возможности сдать ЕГЭ в июне, смогут сделать это в августе.
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что более 70 российских регионов уже подтвердили готовность к оснащению пунктов проведения ЕГЭ средствами индивидуальной защиты в связи с эпидемией коронавируса.
В марте Минпросвещения из-за эпидемии перенесло начало ЕГЭ с 25 мая на 8 июня. В мае экзамен был отложен во второй раз без указания конкретной даты.
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