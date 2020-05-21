Путин назвал дату начала ЕГЭ в этом году

Президент Российской Федерации Владимир Путин выступил с предложением о начале проведения Единого государственного экзамена во всей стране 29 июня. Эту дату он озвучил на совещании по вопросам образования, сообщает РИА ФАН.

Глава государства уточнил, что все выпускники школ получат аттестаты без экзаменов, ЕГЭ будут сдавать только те, кто собирается продолжить образование в высших учебных заведениях. Как подчеркнул Путин, ЕГЭ доказал свою эффективность в качестве способа объективной оценки знаний.