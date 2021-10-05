Путин назвал борьбу с коронавирусом одной из главных проблем
Президент России Владимир Путин поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой, главе Минздрава Михаилу Мурашко и главному государственному санитарному врачу РФ Анне Поповой представить доклады о текущей ситуации с коронавирусом в стране, сообщает ТАСС.
На совещании с членами правительства российский лидер подчеркнул, что борьба с распространением COVID-19 является самой главной в текущей повестке дня.
Ранее в российском оперштабе по борьбе с коронавирусом заявили, что за прошедшие сутки в стране было выявлено 25 110 новых случаев инфекции, сообщает RT.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,6 млн+0 / сут.
Умерли
212 тыс.+0 / сут.
Выздоровели
6,8 млн+0 / сут.
- Путин назвал борьбу с коронавирусом одной из главных проблем
- Голикова назвала число россиян, завершивших вакцинацию от COVID-19
- Собянин анонсировал массовое ПЦР-тестирование в Москве
- «Матч ТВ» без тендера получит права на трансляции матчей РПЛ
- Судно с людьми тонет в Белом море
- Рогозин назвал причину ручной стыковки киноэкипажа с МКС
- Марко Николич покинул пост главного тренера ФК «Локомотив»
- В Москве из-за поддельных ПЦР-тестов возбудили 75 уголовных дел
- Корабль «Союз МС-19» с киноэкипажем состыковался с МКС
- СМИ: финалист конкурса «Лидеры России» может стать новым детским омбудсменом
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru