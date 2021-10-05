Путин назвал борьбу с коронавирусом одной из главных проблем

Президент России Владимир Путин поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой, главе Минздрава Михаилу Мурашко и главному государственному санитарному врачу РФ Анне Поповой представить доклады о текущей ситуации с коронавирусом в стране, сообщает ТАСС.

На совещании с членами правительства российский лидер подчеркнул, что борьба с распространением COVID-19 является самой главной в текущей повестке дня.

Ранее в российском оперштабе по борьбе с коронавирусом заявили, что за прошедшие сутки в стране было выявлено 25 110 новых случаев инфекции, сообщает RT.

