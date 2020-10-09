Путин наградил томского школьника медалью «За отвагу на пожаре»

Владимир Путин наградил школьника из Томской области, который заслонил от огня своего младшего брата и получил серьёзные ожоги, медалью «За отвагу на пожаре». Об этом рассказали в МЧС России.

Там напомнили, что в конце 2018 года в селе Итатка Томской области загорелся дом семьи Фроловых. В результате все члены семьи — родители и трое детей — сильно пострадали. Старший сын, 11-летний Николай, который заслонил от огня младшего брата, получил ожоги более чем 75% тела.

«Указом президента Российской Федерации от 21 сентября 2020 года учащийся Итатской средней общеобразовательной школы Томского района Николай Фролов награжден медалью “За отвагу на пожаре”», — отметили в МЧС.

Добавим, подросток продолжает восстанавливаться после лечения, сейчас он находится на домашнем обучении.

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Между тем, в День медицинского работника, 21 июня, российский лидер Владимир Путин подписал указы о награждении медиков за вклад в борьбу с коронавирусом. Информацию об этом публикует сайт Кремля.

«Владимир Путин подписал указы о награждении работников российских медицинских и научных учреждений за большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией, самоотверженный труд, проявленный при исполнении профессионального долга, орденом Пирогова и медалью Луки Крымского», - сказано в официальном сообщении.

Звание Героя Труда за борьбу с коронавирусом указом президента РФ присвоено главврачу больницы в Коммунарке Денису Проценко и еще четырем врачам.

Новой медалью Луки Крымского были награждены 900 медработников.

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ФОТО: kremlin.ru
ТЕГИ:ПожарШкольникиНаградаВладимир Путин
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