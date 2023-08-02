Путин наградил орденом «Знак Почета» мать Кадырова
Президент России Владимир Путин наградил орденом «Знак Почета» Аймани Кадырову, мать главы Чеченской республики Рамзана Кадырова. Об этом сообщает ТАСС.
Награда была вручена за ее активную общественную деятельность. Аймани Кадырова является главой гуманитарного фонда, который помогает гуманитарной помощью жителям новых регионов России.
Кроме того, у женщины уже есть десять наград, в том числе Орден Дружбы от Луганской и народной республик.
Путин также вручил народному артисту Владимиру Винокуру орден «За заслуги перед Отечеством» первой степени, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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