Замглавы Минобороны Фрадков наградил военных строителей

Военным строителям были вручены знаки отличия Военно-строительного комплекса «За заслуги», а также медали «Генерал армии Комаровский» и Маршал инженерных войск Шестопалов» Минобороны России.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что создатели баллистической ракеты «Орешник» будут представлены к государственным наградам. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

