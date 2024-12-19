Замглавы Минобороны Фрадков наградил военных строителей

Замминистра обороны России генерал-майор Павел Фрадков наградил специалистов Главного управления специального строительства за вклад в развитие военной инфраструктуры. Об этом сообщил Telegram-канал Минобороны России.

Глава Минобороны вручил медали Героев России участникам СВО

Военным строителям были вручены знаки отличия Военно-строительного комплекса «За заслуги», а также медали «Генерал армии Комаровский» и Маршал инженерных войск Шестопалов» Минобороны России.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что создатели баллистической ракеты «Орешник» будут представлены к государственным наградам. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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