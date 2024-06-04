Президент РСПП предложил альтернативу пятиступенчатой шкале НДФЛ
Президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин предложил рассмотреть возможность уменьшения числа ставок прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц и ограничить ее верхнюю планку на уровне 18%. Об этом он заявил в интервью РБК.
Как отметил глава РСПП, предложенное российскими властями введение прогрессивной шкалы НДФЛ отражает запрос на социальную справедливость, когда граждане с более высокими доходами должны платить больше налогов. Однако Шохин считает, что прописанная в проекте изменения налоговой системы пятиступенчатая система ставок с максимальным НДФЛ в 22% «будет способствовать усложнению администрирования и уходу граждан с высокими доходами в серую зону, что приведет к размытию налоговой базы». Кроме того, по словам эксперта, нововведения повысят нагрузку на высококвалифицированных рабочих, инженеров «и другие массовые категории занятых».
«Несмотря на то что рост фискальной нагрузки в абсолютных величинах будет небольшим, он все равно будет чувствителен для граждан», — подчеркнул глава РСПП.
В качестве «разумного компромисса» Шохин предложил уменьшить количество ставок и понизить верхнюю планку: так, при доходах до 5 млн рублей в год следует ввести НДФЛ в 13%, для зарабатывающих 5-50 млн в год — 15%, более 50 млн — 18%. Глава РСПП считает, что такая шкала обеспечит выполнение запроса на социальную справедливость.
Между тем спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что палата рассмотрит пакет законопроектов по усовершенствованию налоговой системы 20 июня, пишет Ura.ru.
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