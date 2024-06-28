Путин: Главными для Новороссии и Донбасса являются вопросы безопасности
Для Новороссии и Донбасса главными являются вопросы безопасности. Как пишет ТАСС, об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
На встрече с выпускниками Высшей школы госуправления РАНХиГС он указал, что решением этой задачи в настоящее время занимаются бойцы на линии боевого соприкосновения.
При этом глава государства подчеркнул, что параллельно с боевыми вопросами следует решать и социальные.
«Откладывать на потом решение социальных, экономических вопросов, развития экономики региона абсолютно невозможно, нецелесообразно. Нужно решать эти вопросы сейчас», - заключил он.
Ранее Путин заявил, что свыше 10 тысяч объектов восстановили в Донбассе и Новороссии в рамках программы развития этих территорий, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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