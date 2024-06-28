Путин: Главными для Новороссии и Донбасса являются вопросы безопасности

Для Новороссии и Донбасса главными являются вопросы безопасности. Как пишет ТАСС, об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

Балицкий: Новые территории РФ и Крым войдут в новый федеральный округ

На встрече с выпускниками Высшей школы госуправления РАНХиГС он указал, что решением этой задачи в настоящее время занимаются бойцы на линии боевого соприкосновения.

При этом глава государства подчеркнул, что параллельно с боевыми вопросами следует решать и социальные.

«Откладывать на потом решение социальных, экономических вопросов, развития экономики региона абсолютно невозможно, нецелесообразно. Нужно решать эти вопросы сейчас», - заключил он.

Ранее Путин заявил, что свыше 10 тысяч объектов восстановили в Донбассе и Новороссии в рамках программы развития этих территорий, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Сергей Бобылев
ТЕГИ:БезопасностьНовороссияДонбассВладимир Путин

Горячие новости

Все новости

партнеры