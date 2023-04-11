Путин: безработица в РФ находится на исторически минимальном уровне
Президент РФ Владимир Путин заявил, что в настоящее время преодоление дефицита кадров является одним из ключевых вопросов, сообщает ТАСС.
На совещании по экономическим вопросам он отметил, что несмотря на все сложности 2022 года российские предприятия смогли сохранить сотрудников и избежать массовых сокращений.
«Сейчас ситуация принципиально иная. С учётом исторически минимальной безработицы - в целом по стране в 3,5% - по многим направлениям просто не хватает рабочих рук», - заключил глава государства.
Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что число зарегистрированных в центрах занятости безработных с начала года сократилось в России на 23 тысячи человек, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru