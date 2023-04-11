Путин: безработица в РФ находится на исторически минимальном уровне

На совещании по экономическим вопросам он отметил, что несмотря на все сложности 2022 года российские предприятия смогли сохранить сотрудников и избежать массовых сокращений.

«Сейчас ситуация принципиально иная. С учётом исторически минимальной безработицы - в целом по стране в 3,5% - по многим направлениям просто не хватает рабочих рук», - заключил глава государства.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что число зарегистрированных в центрах занятости безработных с начала года сократилось в России на 23 тысячи человек, сообщает RT.

