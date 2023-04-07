Глава Минэкономразвития предрёк долгую низкую безработицу
Небольшой уровень безработицы в Российской Федерации может сохраниться на довольно длительное время. Так оценил перспективу в данной сфере министр экономического развития Максим Решетников.
Эту точку зрения он озвучил на Всероссийском форуме инфраструктуры поддержки «Мой бизнес». Глава ведомства не исключил, что безработица в стране и в дальнейшем будет обновлять рекорды минимальных показателей.
При этом, как отмечает RT, Решетников констатировал, что гражданам России предстоит перспектива работы в условиях жёсткого рынка труда для работодателей.
Между тем, как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», заместитель председателя правительства Татьяна Голикова на недавнем совещании с президентом РФ Владимиром Путиным выступила с утвержденим, что у россиян стало больше денег.
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