Пугачеву отправили в отстойник после скандала на вокзале
Певицу Аллу Пугачеву продолжают подвозить на машине непосредственно к ее вагону. Такое требование указано в ее райдере, сообщает сайт KP.Ru со ссылкой на промоутера Сергея Лаврова.
Правда, уточнил он, сейчас вагон артистки отгоняют в специальный отстойник для грузовых составов, после чего к нему подъезжает машина Пугачевой.
Ранее в интернете появилось видео, как автомобиль артистки движется по перрону Рижского вокзала, чтобы доставить ее к вагону. Позднее в ГИБДД было подано заявление с требованием возбудить административное дело и привлечь к ответственности полицейских, которые допустили проезд машины по перрону.
В РЖД заявили, что автомобиль двигался по техническому перрону и не мешал другим пассажирам.
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