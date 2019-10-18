Пугачеву отправили в отстойник после скандала на вокзале

Правда, уточнил он, сейчас вагон артистки отгоняют в специальный отстойник для грузовых составов, после чего к нему подъезжает машина Пугачевой.

Ранее в интернете появилось видео, как автомобиль артистки движется по перрону Рижского вокзала, чтобы доставить ее к вагону. Позднее в ГИБДД было подано заявление с требованием возбудить административное дело и привлечь к ответственности полицейских, которые допустили проезд машины по перрону.

В РЖД заявили, что автомобиль двигался по техническому перрону и не мешал другим пассажирам.

