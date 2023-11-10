«Честного рейтинга нет!»: Рестораторы о замене звезд Michelin в России

«Это такой местечковый рейтинг, московские премии сделаны больше как шоу, как некий заработок. Их судейство не проверяется, никакой верификации не проходит, в сообществе относятся к этому скептически. Это как под Новый год многочисленные премии «ресторатор года», «певец года» и так далее. Серьезные рестораторы обычно не обращают внимания на такие премии. Что касается названных ресторанов, Шмаков действительно хороший повар, тут и говорить нечего, но как таковой оценки никто не проводил. Честный российский рейтинг никто не организовывает, хотя он бы не помешал», - отметил он.

Миронов подчеркнул, что искать замену «мишленовским звездам» тоже не нужно, следует создать свой собственный рейтинг.

«Со звездами Michelin это не сравнить. Сам рейтинг должен быть открытым, надо понимать, какие рестораны принимают участие, кто в жюри. Нужна нормальная отчетность и серьезная аналитика. Тогда это рабочая тема. Или должно быть какое-то имя, как у Мишлен. У нас никогда не было мишленовских звезд, мы как-то без них жили много лет, все у нас было благополучно. Потом к нам приехала группа из Michelin пробежались по ресторанчикам, не пройдя и двадцатой части ресторанов, получили деньги с Москвы, раздали эти звезды и уехали. Поэтому не могу сказать, что нам нужна замена такой акции», - резюмировал собеседник НСН.

В 2021 году Москва стала первым городом в странах СНГ, рестораны которого отметили звездами гида «Мишлен». Награды получили девять заведений, они вошли в гид по Москве на 2022 год. После гид Michelin уточнил статус получивших награду российских ресторанов в 2023 году, награды гастрономического гида распространяются только на год получения, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

