Психолог рассказала россиянам, как перестать материться

Ранее писатель-фантаст Сергей Лукьяненко в беседе с «Радиоточкой НСН» рассказал о своем отношении к нецензурной лексике в творчестве и повседневной жизни. Он полагает, что обсценная лексика порой необходима в нестандартных ситуациях. Также писатель-фантаст рассказал, в каких ситуациях допустим мат в искусстве. Он отметил, что есть миллионы способов замаскировать нецензурную брань — например, просто написать, что герой грязно выругался, не вдаваясь в конкретику. В каких-то исключительных ситуациях матерную лексику употребляют практически все: интеллигентные, воспитанные люди, женщины, добавил он.

