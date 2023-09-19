Психолог рассказала россиянам, как перестать материться
Перестать материться можно, если расширять словарный запас, чаще хвалить себя и окружающих «в большой развернутой форме», рассказала психолог Маргарита Алексеева.
Она посоветовала вести дневник, чтобы научиться описывать что-то более развернуто – писать в нескольких предложениях, как прошел день. Также специалист призвала отслеживать состояние усталости, чтобы не срываться даже по мелочам, передает NEWS.ru.
Ранее писатель-фантаст Сергей Лукьяненко в беседе с «Радиоточкой НСН» рассказал о своем отношении к нецензурной лексике в творчестве и повседневной жизни. Он полагает, что обсценная лексика порой необходима в нестандартных ситуациях. Также писатель-фантаст рассказал, в каких ситуациях допустим мат в искусстве. Он отметил, что есть миллионы способов замаскировать нецензурную брань — например, просто написать, что герой грязно выругался, не вдаваясь в конкретику. В каких-то исключительных ситуациях матерную лексику употребляют практически все: интеллигентные, воспитанные люди, женщины, добавил он.
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