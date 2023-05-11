Психолог раскрыла причины ночных кошмаров

Ночные кошмары у людей часто возникают из-за нерешенных внутриличностных конфликтов, считает психолог Евгения Пименова. Таким мнением она поделилась с NEWS.ru.

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По ее словам, ночные кошмары не нуждаются в дословной трактовке, однако популярные сюжеты все же поддаются расшифровке. Не стоит забывать, что многие сны могут быть отголоском ярких переживаний и впечатлений человека за день.

Психолог отметила, что внутриличностный конфликт является совокупностью разногласий «между нашими различными частями». По словам Пименовой, большая часть конфликтов не осознается человеком и блокируется, однако психика всегда найдет лазейку, в том числе в снах.

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