Психолог объяснила, что поможет настроиться на рабочий лад даже при сильной апатии

По её словам, важно поставить перед собой рабочую цель, а если что-то мешает сосредоточиться, следует обратить внимание на свои чувства.

Также необходимы позитивные мысли и нагрузка. Наумова указала, что повысив свое настроение будет легче настроиться на работу, а физические упражнения помогут повысить умственную активность и стать более внимательным, особенно эффективны «любые движения шеи».

Четвёртым способом повысить мотивацию, по словам психолога, является активная жизнь вне работы, например, прогулки на свежем воздухе.

«Также нужны новые впечатления. Важно равномерно чередовать работу и отдых. После рабочего дня желательно заняться чем-то осмысленным, что сделает вашу жизнь интересной», — заключила специалист.

Психолог, кандидат психологических наук Илья Плужников заявил, что йога и медитация помогут избежать срывов при соблюдении диеты, сообщает RT.

