Психолог назвала подкаблучников лучшими мужчинами

Подкаблучники лучше всего подходят для построения гармоничных отношений, поскольку такие мужчины не имеют проблем и комплексов, заявила психолог и сексолог Александра Миллер.

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«Грамотный, зрелый мужчина, который без комплексов и травм, не страдает нарциссизмом, у которого все нормально с самооценкой, то есть он здоровый человек. Любой такой мужчина — подкаблучник», — пояснила она в беседе с NEWS.ru.

По словам эксперта, такие мужчины также готовы проявлять заботу и внимание по отношению к женщине.

Ранее кандидат психологических наук, преподаватель Московского института психоанализа Татьяна Попова рассказала «Радиоточке НСН», что люди в счастливых отношениях следят за здоровьем друг друга, поэтому меньше болеют и живут дольше.

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