Психолог назвала подкаблучников лучшими мужчинами

«Грамотный, зрелый мужчина, который без комплексов и травм, не страдает нарциссизмом, у которого все нормально с самооценкой, то есть он здоровый человек. Любой такой мужчина — подкаблучник», — пояснила она в беседе с NEWS.ru.

По словам эксперта, такие мужчины также готовы проявлять заботу и внимание по отношению к женщине.

Ранее кандидат психологических наук, преподаватель Московского института психоанализа Татьяна Попова рассказала «Радиоточке НСН», что люди в счастливых отношениях следят за здоровьем друг друга, поэтому меньше болеют и живут дольше.

