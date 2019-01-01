Психиатр усомнилась в зависимости принца Бельгии от гаджетов
Руководитель отдела гериатрической психиатрии ФГБНУ НЦПЗ рассказала НСН, что делать, если зависимость от смартфона принимает серьёзный характер.
Чрезмерное увлечение гаджетом продемонстрировал 55-летний принц Бельгии Лоран, сообщает Daily Mail. На праздновании 188-летия независимости страны он отличился во время исполнения государственного гимна: почти сразу после начала он достал телефон и начал переписываться в мессенджере. Затем принц совершил звонок и убрал смартфон в карман только после замечания жены.
Руководитель отдела гериатрической психиатрии ФГБНУ НЦПЗ профессор Светлана Гаврилова в эфире НСН усомнилась в том, что такое поведение является признаком серьёзной психической зависимости от гаджета. По её словам, подобными заболеваниями чаще страдают подростки, нежели люди солидного возраста.
«Конечно, есть такая зависимость. Но вряд ли у взрослого человека, чаще это бывает в юности. Трудно себе представить, что зрелый человек настолько погружается. Может, у него с головой не в порядке, не знаю», — выразила сомнения Гаврилова.
Однако если зависимость от средств связи принимает серьёзный характер, избавиться от неё не так просто, отметила профессор. В таких случаях следует обращаться к специалистам. Принцу же, если он лишь слегка увлёкся современными гаджетами, лучше отвлечься на другие приятные дела, предварительно выключив любимую игрушку.
«Если это действительно уже психическая болезнь, избавляться от неё сложно. Во всех других случаях, если человек сам желает от этого избавиться, я думаю, это возможно, отключив все смартфоны, средства связи, заняв себя приятной отвлекающей деятельностью. Для человека зрелого это возможно, для молодых трудно», — заключила собеседница НСН.
Отметим, что принц Лоран уже не в первый раз отличается экстравагантным поведением во время публичных мероприятий. Во время последних двух церемоний он также общался в мессенджерах и по телефону, а в 2014 году принц уснул во время торжеств.
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