Психиатр усомнилась в зависимости принца Бельгии от гаджетов

Чрезмерное увлечение гаджетом продемонстрировал 55-летний принц Бельгии Лоран, сообщает Daily Mail. На праздновании 188-летия независимости страны он отличился во время исполнения государственного гимна: почти сразу после начала он достал телефон и начал переписываться в мессенджере. Затем принц совершил звонок и убрал смартфон в карман только после замечания жены.

Руководитель отдела гериатрической психиатрии ФГБНУ НЦПЗ профессор Светлана Гаврилова в эфире НСН усомнилась в том, что такое поведение является признаком серьёзной психической зависимости от гаджета. По её словам, подобными заболеваниями чаще страдают подростки, нежели люди солидного возраста.

«Конечно, есть такая зависимость. Но вряд ли у взрослого человека, чаще это бывает в юности. Трудно себе представить, что зрелый человек настолько погружается. Может, у него с головой не в порядке, не знаю», — выразила сомнения Гаврилова.